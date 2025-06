Avec Mon père, cet arabe qu’elle crée cet été au Théâtre Artéphile, la comédienne Linda Chaïb entre pour la première fois en écriture. Mise en scène par Kheireddine Lardjam, elle invoque la mémoire de son père et soulève ainsi un pan de l’histoire ouvrière.

Depuis sa formation à l’École du Théâtre de l’Escalier d’Or puis à l’École de Chaillot, où elle reçoit entre autres l’enseignement d’Antoine Vitez, Linda Chaïb n’a eu de cesse que de porter les mots des autres. Elle joue Marivaux, elle s’empare du Misanthrope de Molière et passe encore par Le Roi s’amuse de Victor Hugo ou La Place Royale de Corneille. Avec Kheireddine Lardjam, dont elle est une complice artistique de longue date, elle sort des classiques occidentaux pour explorer des écritures algériennes et se rapprocher ainsi de ses origines. Elle rencontre ainsi l’écriture de Mustafa Benfodil dans Les Borgnes (2012), d’Ahmed Djouder dans Désintégration (2019) et de Maissa Bey dans Nulle autre voix (2023). Ce chemin l’amène à l’écriture. Mon père, cet arabe, de nouveau mis en scène par Kheireddine Lardjam, a ainsi la double saveur de la maturité et des premières fois.

Revenir à l’effacé

En revenant sur la vie de son père qui n’est plus de ce monde depuis longtemps, c’est tout un pan de l’histoire franco-algérienne que déterre Linda Chaïb : celle des ouvriers venus de l’autre côté de la Méditerranée pour donner leurs bras aux entreprises françaises. Son seul en scène intitulé Mon père, cet arabe est un geste de réparation. Avec son monologue, la comédienne sort son père et tous ses semblables de l’oubli dans lequel les a relégués le récit national français. L’individuel, l’intime, rejoint ainsi avec force le social, le collectif.

Anaïs Heluin