Théâtre documentaire sur le monde agricole confronté à l’agriculture intensive et à la disparition des petites exploitations, Nourrir l’humanité c’est un métier, proposé par la compagnie belge Adoc, sensibilise aux défis de l’agriculture de demain.

Ça commence à relever de l’évidence : l’agriculture intensive épuise les terres et les hommes. C’est surtout à ces derniers que le spectacle de la compagnie Adoc s’intéresse. Après être allés à la rencontre de cette espèce en voie de disparition – les agriculteurs d’exploitation à taille humaine, remplacés au pas de charge par les exploitations industrielles –, Charles Culot (lui-même fils d’agriculteurs), Valérie Gimenez et Pauline Moureau interprètent ces hommes et femmes, en relais d’extraits vidéo, dans un dispositif simple et efficace.

Des gens invisibles

Une table, deux chaises, on pense à Depardon. Rythmes de travail, processus d’endettement, subventions aux industriels, défi mondial de l’alimentation… Les questions qui traversent l’agriculture de demain surgissent au détour d’entretiens qui donnent la parole à des gens le plus souvent invisibles. Colère, désespoir parfois, mais aussi amour de la terre et des animaux animent leurs propos. Un théâtre documentaire vital où l’interprétation a la part belle.

Eric Demey