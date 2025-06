Des pieds et des mains

Avec un piano pour seul décor et seul partenaire, le danseur Pedro Hurtado entreprend une exploration intérieure, sensible et protéiforme, chorégraphiée par Hervé Maigret.

« J’ai voulu explorer comment le danseur approche la musique, comment la musique devient une danse, comment l’interprète navigue entre ces deux mondes. Peut-il faire les deux ? Musicien ou danseur ? Danseur-musicien ? Comment le danseur oscille-t-il entre silence et mélodie ? Entre équilibre et déséquilibre, comment l’artiste se maintient-il sur le fil sans tomber d’un côté ou de l’autre, sans choisir entre deux passions, deux vies ? », dit Hervé Maigret, adepte des rencontres entre les arts et entre les cultures. Le chorégraphe a conçu ce solo dans lequel l’imaginaire théâtral se met au service d’une écriture sur mesure pour le jeune concertiste équatorien Pedro Hurtado, qu’il a rencontré à Quito en 2010 et qui a rejoint la compagnie NGC 25 en 2013, pour en devenir un des interprètes majeurs. Schumann, Couperin, Prokofiev et Schubert servent de guides à ce voyage original.

Catherine Robert