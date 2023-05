Rone et l'Orchestre national de Lyon

Peut-on s’inscrire dans la musique électronique et composer avec un orchestre de musique classique ? À cette question, comme d’autres avant lui, Rone répond sur disque avec L(oo)ping et sur scène, non sans avoir longtemps hésité, s’estimant non habilité à pratiquer la musique savante en qualité d’« autodidacte et bricoleur ». Pour y parvenir, il s’est appuyé sur le compositeur Romain Allender, véritable point d’intersection qui connaît bien les deux univers. Le reste fut une histoire de temps, qui trouve sa résolution désormais sur la grande scène de la Philharmonie, avec l’Orchestre national de Lyon. Sous la baguette de Dirk Brossé et avec le soutien du producteur électro Cubenx, il s’agira de revisiter une partie du répertoire du sociétaire du label Infiné. Comme une sublime transfiguration pour Erwan Castex, le nom d’état-civil de Rone.