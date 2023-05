Andy Emler, un chef de bande toujours inspirant

Le pianiste, arrangeur et chef de bande Andy Emler est à l’affiche de deux programmes qui devraient ravir les amateurs du jazz ouvert sur tous les possibles et même improbables.

On ne cessera de le dire : Andy Emler est l’un des tout meilleurs chercheurs de formules sonores qu’il défriche depuis des dizaines d’années. C’est encore animé de cet objectif qu’il investit Le Triton, le club de l’autre côté du périphérique, avec un projet taillé pour huit clarinettistes de renom et de toutes générations (Catherine Delaunay, Elodie Pasquier, Louis Sclavis, Laurent Dehors…). Pas moins ! Cela promet de sérieuses embardées d’autant mieux qu’à leur côté, les solistes pourront compter sur l’appui de la paire de complémentaires formée par le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Eric Echampard. Trois jours plus tard, ces deux fidèles complices seront cette fois seuls aux côtés de l’érudit pianiste pour un concert du trio si bien-nommé en cette saison festivalière : ETE.

Jacques Denis