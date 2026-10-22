Stéphanie Huang, premier violoncelle solo à l’Orchestre de Paris, et Arthur Hinnewinkel, étoile montante du piano, font redécouvrir l’Amérique musicale du XXe siècle.

Avec son Adagio pour cordes, Barber est l’un des compositeurs américains les plus célèbres. Sa Sonate pour violoncelle et piano en ut mineur op.6 illustre son lyrisme néo-romantique. À la même époque, Gershwin assimile les styles et ses Trois Préludes portent l’empreinte du jazz. Né également à Brooklyn, son contemporain Copland est un autre géant de la musique américaine. Le délicat Lament & Poem appartient au versant plus intime de son œuvre. Amy Beach est l’une des premières compositrices à faire carrière. Les 4 Sketches op. 15 sont un exemple de son talent qui s’est exprimé dans tous les genres. Figure majeure de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle, Crumb explore les ressources expressives de l’instrument dans sa Sonate pour violoncelle seul. Émigré d’Allemagne, Foss privilégie une veine néo-classique dans ses premières œuvres, à l’instar de Capriccio, ballet pour violoncelle et piano. Avec sa Sonate pour violoncelle et piano n°2, l’Écossais James MacMillan, seul compositeur encore vivant, prolonge ce pont entre les deux continents.

Gilles Charlassier