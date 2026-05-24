Daniel Larrieu, en monument tranquille de la danse contemporaine, n’avait jamais fait son Sacre. C’est désormais chose faite, en un solo interprété par Sophie Billon.

Le Sacre du Printemps n’en finit pas d’être iconique dans le monde de la danse, pour le meilleur et pour le pire. Daniel Larrieu n’en avait pas besoin pour l’être lui-même, après quarante ans de création chorégraphique. Dans la plus grande simplicité, il a trouvé en Sophie Billon l’interprète idéale pour un solo qui ne joue pas la carte de l’envergure ou du drame sacrificiel. Parfois, un simple morceau de tissu suffit à déployer des imaginaires, transporté par un corps poreux aux figures initiales du Sacre du siècle dernier comme aux gestes d’aujourd’hui.

Nathalie Yokel