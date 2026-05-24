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N°343
mai 2026
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Danse - Agenda

Daniel Larrieu présente son « Sacre » en un solo interprété par Sophie Billon

Daniel Larrieu présente son « Sacre » en un solo interprété par Sophie Billon - Critique sortie Danse Montreuil Maison Populaire
©Crédit : Benjamin Favrat Sophie Billon, sacrée danseuse pour Daniel Larrieu
Crédit : Benjamin Favrat Sophie Billon, sacrée danseuse pour Daniel Larrieu

Maison Populaire
Chorégraphie Daniel Larrieu

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Daniel Larrieu, en monument tranquille de la danse contemporaine, n’avait jamais fait son Sacre. C’est désormais chose faite, en un solo interprété par Sophie Billon.

Le Sacre du Printemps n’en finit pas d’être iconique dans le monde de la danse, pour le meilleur et pour le pire. Daniel Larrieu n’en avait pas besoin pour l’être lui-même, après quarante ans de création chorégraphique. Dans la plus grande simplicité, il a trouvé en Sophie Billon l’interprète idéale pour un solo qui ne joue pas la carte de l’envergure ou du drame sacrificiel. Parfois, un simple morceau de tissu suffit à déployer des imaginaires, transporté par un corps poreux aux figures initiales du Sacre du siècle dernier comme aux gestes d’aujourd’hui.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Sacre
du vendredi 12 juin 2026 au vendredi 12 juin 2026
Maison Populaire
9 bis rue Dombasle, 93100 Montreuil

à 14h30 et 18h30.

Tél. : 01 55 82 08 00.

Dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis.

 

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