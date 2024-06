Je voudrais parler de Duras

Adapté d’une interview de Yann Andréa, le spectacle de Katell Daunis et Julien Derivaz présente « un homme extraordinaire, une femme hors du commun, et leur relation incroyable ».

Secrétaire, partenaire de boisson, souffre-douleur, muse, amant de Marguerite, mais aussi lecteur, admirateur et premier témoin du travail de Duras, Yann Andréa est peu à peu devenu l’un de ses personnages de sa littérature. « Ensemble, ils ont élaboré une relation invivable et pourtant extraordinaire, pulvérisant les catégories entre fiction et réalité, acceptation et soumission, amour et domination », disent Katell Daunis et Julien Derivaz, qui ont exploré la longue confession à la journaliste Michèle Manceaux au cours de laquelle Yann Andréa mêle pudeur, méticulosité, force et lucidité, pour en faire un spectacle. Celui-ci s’inscrit dans le projet d’un « théâtre économe, qui s’appuie d’abord sur le texte et le temps. Une chaise, quelques lumières et quelques sons suffisent pour faire ressurgir cette parole. »

Une parole funambule

Peut-on préférer l’art à son épanouissement personnel ? Peut-on préférer vivre dans la fiction plutôt que dans la réalité ? Où commence l’acceptation et où commence la domination ? Que nomme-t-on amour ? Ces questions offrent au spectateur « de s’interroger sur notre rapport d’aujourd’hui à des notions qui continuent d’être clivantes, presque quarante ans après cette interview, comme le consentement, la réinvention de soi, la part d’inné et d’acquis dans l’expression du genre, l’égalité hommes/femmes ». Désir d’absolu, difficulté à être, à s’assumer, violence à aimer, crainte de la mort, vie au service des mots : le spectacle commence comme un hommage à la littérature et à la poésie durassienne jusqu’à devenir un double portrait que les deux interprètes dessinent en visant la délicatesse et l’intensité que requiert cet amour-là.

Catherine Robert