Saïdo Lehlouh revient avec Témoin

Saïdo Lehlouh, membre du collectif FAIR-E et co-directeur du CCN de Rennes, reprend Témoin. Un ballet vibrant avec 20 danseurs qui laisse place aux élans individuels.

« Autodidactes, les interprètes sont très différents par leurs origines, leurs cultures, leurs techniques : cela va du break au contemporain en passant par le waacking, le voguing le krump ou le hip hop freestyle. J’ai beaucoup de respect pour leurs histoires, pour le chemin qu’ils ont parcouru pour être ce qu’ils sont. Je les mets en avant car il est important pour moi qu’on les découvre au plateau avec leurs identités, avec leur sincérité. Le travail de Témoin est basé sur l’improvisation. Il est d’abord question de respecter les particularités des gestuelles de chacun en leur donnant des intentions pour la construction des ensembles et du fil directeur de la pièce. Les interprètes ont également des espaces de liberté à certains moments : ils et elles peuvent décider d’impulser un élan ou de s’arrêter et regarder les autres, de partager quelque chose qui les traverse à cet instant-là. C’est pour cette raison que j’ai appelé cette pièce Témoin, dans laquelle nous nous demandons comment une masse supporte la prise de parole d’une personne qui met sa sensibilité en avant, comment elle est accompagnée, écoutée. »

Propos recueillis par Delphine Baffour