Ultime pièce créée par Alban Richard en tant que directeur du Centre Chorégraphique National de Caen, Quartet tisse les procédés musicaux et chorégraphiques dans le même corps dansant.

Un titre d’une simplicité extrême, mais la promesse d’une rhapsodie techno d’une grande richesse tant les matières, collaborations, inspirations d’Alban Richard pour Quartet sont foisonnantes. Depuis toujours, la musique occupe une grande place dans la démarche du chorégraphe. Ici, il s’associe au DJ et producteur Simo Cell pour une musique imaginée comme un seul et même mouvement, dans un flot qui se déploie en continue. Ce flot, ce flow, est à rapprocher du travail des interprètes Chihiro Araki, Anthony Barreri, Zoé Lecorgne et Aure Wachter, tout à leurs voix, à leurs paroles : le matériau textuel puise, notamment, dans des entretiens filmés par l’artiste américain Mark Laita, à la rencontre des personnes invisibilisées par la société. Rythmes, phrases, tics de langages deviennent une manière de scansion à la lisière du chant, pour les danseurs qui plongent également dans leurs postures, leurs énergies, leurs émotions, et leur expressivité pour un état de danse très habité.

Virtuosité dans la contrainte

Quartet devient une pièce puzzle qui se tient dans le travail très précis et ténu de composition que maitrise Alban Richard. Il investit les corps et leurs matières dans des processus de tissages empruntés à la musique ou au cinéma : dérouler, répéter, couper, rembobiner, accélérer, ralentir, boucler, rompre, reprendre, superposer, sont autant d’actions qui vont rythmer les corps et générer états et effets du côté du chaos comme du burlesque. Pris dans ce flux rhapsodique, le danseur et les danseuses investissent une forme de virtuosité autour d’une colonne d’air très puissante, qui permet la rapidité, les changements de rythmes et d’espaces et la cohabitation d’états contraires. A l’instar du DJ-ing, Alban Richard invente un choré-ing exploratoire ultra-dense pour un Quartet signant une fois encore la belle singularité du chorégraphe.

Nathalie Yokel