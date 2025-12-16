« Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou » de Marc Lacourt
Tournée Escale Danse
Publié le 16 décembre 2025 - N° 339
Chorégraphie Marc Lacourt / à partir de 6 ans
Toute l’espièglerie de Marc Lacourt est contenue dans ce titre, et dans cette pièce à malice pleine de rebondissements !
Marc Lacourt nous avait habitués à des pièces jeune public très simples, faites de bric et de broc, assises sur sa présence, presque burlesque, et sur un imaginaire débordant d’objets et d’actions. Pour la première fois, il convie avec lui sur le plateau d’autres interprètes, et un décor imposant qui tient lieu de sixième personnage tant il porte en lui-même toute la dramaturgie du spectacle. Nous voici plongés à l’intérieur d’un appartement, facilement identifiable. La narration, rocambolesque, procède par imbrications comme un puzzle, remettant en question la linéarité du temps, en questionnant l’éternel recommencement. On n’est pas au bout de nos surprises dans ce monde en constant déséquilibre, où le désordre prend le pouvoir, où le bricolage règne en maître. Happés dans une valse joyeuse et débordante, les corps et les objets finissent toujours par trouver le bon dialogue, la bonne écoute, la bonne dose d’humour et d’amour.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementValse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou
du vendredi 9 janvier 2026 au samedi 10 janvier 2026
Points Communs
1 place du Théâtre CS 91204 95015 Cergy Cedex
Le 9 janvier à 10h et 14h30, le 10 à 16h.
Tél. : 01 34 20 14 14.
Centre Culturel Jacques Prévert, Place Pietrasanta, 77270 Villeparisis. Le 13 janvier à 10h et 14h30, le 14 à 14h30. Tél. : 01 60 21 21 06. Espace Sarah Bernhardt, 82 boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville. Le 16 janvier à 14h et 20h. Tél. : 01 39 88 96 60.
Centre Culturel de Jouy-le-Moutier, 96 Avenue des Bruzacques, 95280 Jouy-le-Moutier. Le 23 janvier à 10h et 14h30, le 24 janvier à 17h. Tél. : 01 34 43 38 00.
Théâtre du Cormier, 123 Rue de Saint-Germain, 95240 Cormeilles-en-Parisis. Le 27 janvier à 14h30 et 20h30. Tél. : 01 34 50 47 65. Dans le cadre d’Escales Danse.