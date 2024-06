« 2048 » de la compagnie Chute Libre

Cocréateurs de la compagnie hip hop Chute Libre et auteurs d’une douzaine d’opus, Annabelle Loiseau et Pierre Bolo scrutent le temps dans 2048.

Jetons sur scène six danseuses et danseurs et une D.J. qui savent leur temps contraint. 2048 secondes exactement les séparent-ils de la fin ? D’un renouveau ? D’autre chose en tous cas. Alors que le compteur défile irrémédiablement qu’est-il urgent d’accomplir ? « Courses, pauses, bugs et suspensions convoquent le passé, l’instant présent, le temps qu’il reste ou l’infinitude des choses. » Mêlant improvisation et composition écrite dans une chorégraphie de l’impulsion, ils foncent vers l’avenir et dansent avec fureur jusqu’au dernier instant.

Delphine Baffour