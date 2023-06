Spectacle en forme de série télé policière créé à partir d’un fait divers récent survenu aux États-Unis, Denali autopsie notre monde moderne sous la direction de Nicolas Le Bricquir.

« Denali est tiré d’un véritable fait divers survenu à Anchorage en Alaska, en juin 2019. Subitement, une jeune fille, Cynthia Hoffman, disparaît. Denali et Kayden, ses amis, sont les dernières personnes avec qui on l’a vue. Les policiers interrogent ces deux jeunes gens. La pièce rend compte de l’enquête à la manière d’une série policière, comme si on était dans True detective. J’ai moi-même fait des recherches, je suis allé consulter le Facebook et l’Instagram de ces jeunes gens. Je me suis fait passer pour un Américain afin de pouvoir consulter le compte-rendu de l’agent du FBI, j’ai eu accès à toutes les vidéos des interrogatoires. C’est une histoire effrayante, un peu anxiogène, troublante, avec quelques moments drôles. Je souhaite susciter chez le spectateur une forme d’empathie envers ces jeunes, qui sont attachants. Je ne cherche pas à les condamner, à dénoncer les réseaux sociaux, mais à montrer que ce qui s’est passé existe, à montrer ce que ça raconte sur le monde d’aujourd’hui.

Trois épisodes mènent l’enquête

Le spectacle est découpé en trois épisodes, véritablement comme une série. Dans le premier, on reconstitue ce qui s’est passé le soir de la disparition. Au deuxième commence l’interrogatoire, avec des allers-retours entre le présent et le passé, permettant de comprendre qui sont ces gens dans la vie de tous les jours. Entre chaque épisode, les acteurs jouent le générique, puis le preview de ce qu’on va découvrir. J’avais envie de reprendre ces codes de grande consommation pour le théâtre, d’interroger ces séries que moi, comme beaucoup d’autres, consommons à outrance. La musique, jouée en direct par Louise Guillaume, constitue une bande originale qui apporte beaucoup à l’atmosphère, où chaque personnage a son thème, à la manière de Star Wars. Il y a peu de silences dans le spectacle et beaucoup de changements, sans vidéo, mais comme si le plateau était un écran. Finalement, il s’agit de s’approcher d’une jeune fille dans la vacuité de la vie d’un monde moderne où le but essentiel est de devenir connu et riche. »

Propos recueillis par Eric Demey