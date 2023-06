La Scierie, un programme très politique

Pour cette nouvelle édition, La Scierie présente un programme riche de sept propositions. Cinq d’entre elles auscultent nos relations, que ce soit à l’autre ou plus généralement au vivant.

Comment aller à la rencontre de l’autre, se mettre en mouvement, faire société ? Où en sommes-nous des discriminations, du patriarcat, de notre rapport au vivant et à l’écologie ? Ce sont toutes ces questions, très politiques, que pose la programmation de La Scierie pour cette nouvelle édition d’Avignon Off. Avec Upshot, la compagnie Relevant explore dans une danse très physique les processus d’exclusion. Chacun des cinq danseurs est tour à tour marginal ou absorbé par le groupe. Une problématique proche de celle que développe le Créahm Bruxelles, un espace de création multidisciplinaire qui travaille avec des personnes en situation de handicap mental, avec Connexions. Plusieurs tableaux questionnent là différents aspects de la relation à l’autre. Comme nos liens se tissent-ils ou se détricotent-ils ? Comment nos vies s’articulent-elles entre moments d’isolement et d’échanges ?

Des défis individuels et collectifs

François Veyrunes revisite sa création Outrenoir créée en 2019. Il y jette cinq danseurs en terre inconnue, face à eux-mêmes, et interroge leur capacité à relever les défis individuels et collectifs qui sont les nôtres, à transformer les conflits en une forme d’émancipation. Dans Amazones de Marinette Dozeville qui se revendique comme « un étendard libertaire » il est bien sûr question de féminisme. Sept femmes nues s’emparent de la scène pour évoquer la réconciliation entre « la violence du combat et la douceur de l’utopie », « conjuguer militantisme et tendresse, et ainsi, passer de la provocation à la désinvolture ». Avec De Natura Rerum, enfin, Caroline Breton pose la question de l’impulsion vitale, interroge nos façons d’habiter le monde. « Sur le plateau presque vide, clair-obscur, les interprètes traversent des mondes-climats, comme autant d’expériences pour retisser des liens avec soi et ce qui nous entoure. Comment se sentir conscient de la vie en soi et hors de soi ? »

Delphine Baffour