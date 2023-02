Bienvenue au cœur de la communauté vivante et joyeuse d’Ambra Senatore ! Dans une forme magistralement complexe, la simplicité de sa danse réussit à soulever des questions profondes et des émotions sincères.

On devine chez la chorégraphe un vrai désir de partage, une volonté réelle d’associer le public à une expérience sensible. Aussi alerte-t-elle le spectateur dans un petit préambule. Qu’est-ce que la danse, sinon une forme qui se répète, tant que l’on s’amuse avec ses différences, ses variations ? Ceci pourrait être aussi simple que cela, si finalement Ambra Senatore ne se plaisait pas autant à déplacer les codes et les conventions du spectacle et du plateau de théâtre : on trouve là une pièce sans titre, une spectatrice qui n’en est pas une, des régisseurs lumière qui dansent, des ratages, des incursions dans le public, des prises de paroles empêchées… En tout, douze danseurs vont faire le jeu d’un foisonnement de pas, d’actions, de situations parfaitement imbriqués qui portent une nouvelle fois au sommet l’art de la composition dans le temps et dans l’espace cher à la chorégraphe. Les voilà comme douze partitions autonomes, lancées dans des traversées, chacune portant son histoire, sa trajectoire, son individualité. Des rencontres interpersonnelles, des micro-dialogues, des mains qui se posent dans l’espace dans l’attente d’épaules à réconforter… Petit à petit, le sens du collectif prend forme, quand des gestes en commun et des rendez-vous fortuits semblent advenir presque par hasard.

Les stratégies du vivant

Ambra Senatore cultive l’art du déjà-vu, des entrées et sorties inattendues, des rattrapages bien calculés, des éléments perturbateurs irrationnels. Avec sa gestuelle simple et fluide, les interprètes peuvent explorer une vaste palette d’émotions qui ancre leur présence dans une humanité multiple à la recherche de son vivre-ensemble. Des monologues face public jalonnent la pièce, questionnant le vivant à l’aune de ses propres stratégies d’existence. Qu’est-ce qui nous distingue des insectes, des mammifères, des arbres ? Ambra Senatore explore et combine les possibilités, mêlant l’absurde aux questions de fond comme se nourrir, se reproduire, se défendre. Mais avec cette belle tribu, ce sont finalement les notions d’empathie, de tendresse, et de coopération qui ressortent à la surface. Dans ce monde, on cherche quelle est sa place, on se rassemble pour changer les choses, on pleure ensemble, on refait le monde pour un sandwich mais en version plus réduite (la décroissance) ou plus profonde (la quête de sens). La farandole, que l’on sentait complexe à mettre en place tout au long du spectacle, trouve une joyeuse et ultime résolution qui boucle joliment la notion de communauté inclusive, dans l’éternelle répétition et variation du cycle du vivant.

Nathalie Yokel