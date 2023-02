Le Festival de danse de Cannes attend vos films !

Le Festival de danse de Cannes se tiendra du 23 novembre au 10 décembre 2023. Avant cette échéance, Didier Deschamps, son nouveau directeur artistique, a souhaité promouvoir le lien essentiel entre danse et cinéma. Il a pour cela imaginé une compétition internationale du film de danse : Mov’In Cannes.

« Cannes réunit ainsi deux des arts majeurs de la création contemporaine et de la culture à la fois savante et populaire » indiquent Didier Deschamps et Éric Oberdorff, co-directeur artistique de la compétition. Ce nouveau temps fort de la programmation du festival s’inscrit dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique et culturelle de la ville de Cannes, et est ouvert à tous, en France comme à l’international. Pensé comme un mécanisme de diffusion de la danse sous toutes ses formes, le film de danse est ici considéré dans son sens premier : documentaire, captation, clip, les réalisateurs ont carte blanche pour leurs productions à condition que la danse et le mouvement soient le propos essentiel (narratif ou abstrait, documentaire ou imaginaire) de la production finale, qui ne devra pas excéder 10 minutes.

Les productions sont à envoyer jusqu’au 15 avril 2023

Depuis le 1er décembre 2022, et jusqu’au 15 avril 2023, les candidatures sont ouvertes pour envoyer les films. Une sélection sera projetée le jeudi 30 novembre 2023, durant le festival, au Cineum de Cannes, devant le public et un jury composé de professionnels du cinéma et de la danse. Les pré-sélections intègreront au jury des étudiants du BTS Audiovisuel Cannes, qui ont déjà bénéficié d’un temps de formation avec la chorégraphe et réalisatrice Eman Hussein. Pour participer, il suffit de candidater auprès d’autres festivals ou structures partenaires (Suzanne Dellal Center à Tel Aviv, Cinédance à Montréal, Festival Inshadow à Lisbonne, Centre National de la Danse à Paris…) ou de participer directement via l’appel du festival. À gagner : une résidence de création, et une diffusion sur la plateforme numeridanse.tv. À vos caméras !

Louise Chevillard