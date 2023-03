Spot # Dansez-Croisez au CCN de Tours

Au centre chorégraphique de Tours, des artistes ultramarins à travers danses et chants nous interrogent sur l’identité, le colonialisme et la mémoire.

Des talents de Guadeloupe, Martinique et Guyane prennent les rênes du centre chorégraphique de Tours. Pendant deux jours, ils font jaillir des questionnements sur le colonialisme, l’identité et la mémoire. Myriam Soulanges, chorégraphe de Saint-François en Guadeloupe, part sur les traces laissées par son père dans Cover, qu’elle croise avec son récit personnel. Chant et danse s’entremêlent parmi les archives, pour faire dialoguer histoires individuelles et collectives. Quant à la compagnie Art&Fact, composée des chorégraphes Jean-Hugues Miredin et Laurent Troudart de Fort-de-France en Martinique, elle redonne ses lettres de noblesse à la paillote, dans une pièce éponyme, pour esquisser des ondulations zouk et des pas de cha-cha-cha.

Belinda Mathieu