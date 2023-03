Fouad Boussouf, assisté du plasticien Ugo Rondinone à la scénographie, s’apprête à créer en avril Vïa, une nouvelle création destinée au Ballet de Genève. La pièce s’articule autour des traces que nous laissons. Elle sera présentée dans le cadre d’une soirée commune, TRACES, avec en première partie THR(O)UGH, de l’artiste Damien Jalet.

Quelle est cette nouvelle création ?

Fouad Boussouf : Le groupe des danseurs remplit l’espace du plateau pour un moment d’évasion, une fenêtre ouverte sur le monde, l’espace d’une heure. Il y a une répétition, comme pour marquer l’esprit, garder l’empreinte. L’empreinte de cette heure qui reste ancrée dans la mémoire du spectateur et du corps du danseur, et que chacun s’approprie comme il le veut. Dans TRACES s’exprime l’idée de métamorphose, de passage, d’empreinte que l’on laisse dans notre sillon d’artiste et d’humain. Damien Jalet et moi sommes à un endroit similaire, avec deux regards différents mais complémentaires sur la création contemporaine. Nos visions et nos lectures du monde impliquent nos racines, ce que l’on a traversé en tant qu’artiste, en tant qu’humain, et que l’on reproduit de manière consciente et inconsciente sur le plateau. Je transmets cette nouvelle expérience aux danseurs du Ballet de Genève qui ont un autre corps et une autre interprétation : c’est pour moi un acte de création très fort pour moi.

« Dans TRACES s’exprime l’idée de métamorphose, de passage, d’empreinte que l’on laisse dans notre sillon d’artiste et d’humain. »

Comment s’articule votre collaboration avec Ugo Rondinone ?

F.B. :J’ai rencontré Ugo Rondinone, artiste plasticien de New York, sur un projet, Burn to Shine, où les corps dansants étaient inscrits dans les rythmes de la nature. Dans Vïa, je donne à voir plusieurs états de corps, lents ou dynamiques, ancrés dans le sol ou en élévation. Ugo, dans son travail, sculpte les corps avec de la matière, et moi je le fais avec la danse. Cette rencontre est extrêmement intéressante et enrichissante. Il a un regard aigu et original sur la couleur, la matière et l’espace. Son expertise et sa sensibilité permettent de modeler les corps grâce à la scénographie, ce qui inclut évidemment la musique et les costumes. C’est pour moi une formidable expérience et un défi stimulant de collaborer avec un grand nom de l’art contemporain.

Entretien réalisé par Louise Chevillard