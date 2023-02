C’est un projet transmédia aux multiples portes d’entrée et déploiements qu’Emilie Anna Maillet vient de créer à la MC2: Grenoble, maison à laquelle la talentueuse autrice et metteuse en scène est artiste associée. Un projet hors norme qui ouvre sur le monde de l’adolescence en réinventant les champs d’intervention et d’expression du théâtre.

De cette soirée mouvementée lors de laquelle s’est réuni un groupe d’amis âgés de 15 à 16 ans — filles et garçons qui font face, comme ils peuvent, aux échauffements et incertitudes de l’existence — on voit et devine de nombreuses choses. Toutes sortes de controverses, de fanfaronnades, de provocations, de débordements. Des épanchements intimes aussi, que l’on écoute à l’occasion des différentes séquences imaginées par Emilie Anna Maillet pour un diptyque explorant les relations possibles entre récits théâtraux et outils transmédia. La dimension scénique du projet s’exprime à travers une représentation vive, hybride, multidimensionnelle intitulée To like or not to like, spectacle extrêmement abouti au sein duquel cinq interprètes (Farid Benchoubane, Jeanne Guittet, Pierrick Grillet, Cécile Leclerc, Roméo Mariani), accompagnés d’un groupe d’amatrices et amateurs, incarnent les dix adolescents dont il est question. On les voit vivre, au quotidien, durant les sept jours qui succèdent à cette soirée. Nourrie d’images de jeux vidéo, de messages que s’écrivent les personnages sur les réseaux sociaux, de citations littéraires, de scènes de jeu réelles…, To like or not to like est un tourbillon théâtral qui multiplie les sources d’inspiration et les modes d’adresse.

Des désirs, des heurts, des peurs

C’est avant ou après cette proposition aux lignes narratives foisonnantes et kaléidoscopiques, à l’intérieur du théâtre ou n’importe où via un téléphone portable, que d’autres possibilités s’offrent à nous pour en savoir davantage sur les circonstances et les protagonistes de cette histoire. S’ouvre ainsi la seconde partie du diptyque, titrée Crari or not, qui regroupe un ensemble de dispositifs transmédia interactifs (web-série, lives Instagram, parcours d’installations déambulatoire, performance avec casque de réalité virtuelle…) visant à dépasser les limites spatiales et temporelles de la représentation afin d’en élargir les champs et les publics. Tout cela est admirablement pensé, écrit et réalisé. On se laisse embarquer par les récits impressionnistes de cette fresque qui éclaire de façon très intelligente la question du rapport à l’autre et à soi-même. On est touchés par les mouvements de l’être et de la vie qui nous parviennent, par les agitations d’un monde surconnecté au sein duquel réel et virtuel se confondent dangereusement. Ample, ambitieux, sensible, le projet d’Emilie Anna Maillet évite l’écueil du surplomb. Il augmente le théâtre, crée de l’universel en jetant des ponts entre les générations.

Manuel Piolat Soleymat