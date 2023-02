Marie Mahé : J’ai voulu mettre en avant la langue, cette écriture particulière, très ciselée, propre à Kelly. Il a la capacité de mettre en avant tous les comportements humains, les paradoxes, les hésitations et les quiproquos qui sont au service de cette histoire incroyable. Je suis persuadée que le texte se suffit à lui-même. Je cherche à montrer comment on devient ce que l’on est au sein d’un groupe où il y a un leader, des suiveurs, des gravitants…

M. M. : J’ai coupé le texte et réduite le nombre de personnages à cinq, car je voulais me concentrer non pas sur l’effet de groupe, mais plutôt sur les rapports humains et les personnalités. Je voulais mettre à vue cette expérience très intense d’êtres humains qui essaient de s’en sortir. Il y a un tapis blanc et, en fond, le tableau La Création d’Adam de Michel-Ange car, avec ce spectacle, j’interroge aussi la foi. Je cherche à poser la question : à quoi croit-on si ce n’est pas en l’homme, si ce n’est pas en Dieu…