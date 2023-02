Le Birgit Kabarett, quatrième cabaret du Birgit Ensemble

Eléonore Arnaud (en alternance avec Pauline Deshons), Julie Bertin, Jade Herbulot, Anna Fournier, Morgane Nairaud et Marie Sambourg animent le quatrième cabaret du Birgit Ensemble : elles sont épatantes, ces petites femmes-là…

En 2022, Christian Lalos, le directeur du Théâtre de Châtillon, a proposé au Birgit Ensemble un cabaret modulable avec des rendez-vous récurrents pour suivre, commenter et évidemment railler l’actualité politique Castigat ridendo mores ! Les élections présidentielles sont passées, la fièvre du pugilat idéologique est retombée, mais le ventre de la bête demeure fécond en avanies, bassesses, ridicules et autres petites phrases et gestes pusillanimes. La République ne tombe plus du train, ne barbote plus dans le canal de Panama, ne fréquente plus les diamantaires ou les préfets amateurs de noyades, mais elle en fait d’autres, parfois aussi grotesques, souvent aussi obscènes. Comme le remarquent Julie Bertin et Jade Herbulot en maîtresses de cérémonie à l’impeccable élégance : actualité oblige ! De la crise climatique à la guerre en Ukraine en passant par les petites claques maritales et les coups de matraque qu’essuient les lycéens, il y a de quoi faire en cet hiver de notre déplaisir. Voici donc venu le temps du cabaret nouveau, avec une première ministre vapotante et un personnel politique qui oscille entre mariolle et marlou.

Un monde où on ne rit pas est un monde dont on doit rire

Revendiquant l’héritage brechtien (celui des pancartes didactiques et de l’adresse au public), le Birgit Ensemble imagine un cabaret pour le temps présent. Eléonore Arnaud (en alternance avec Pauline Deshons), Anna Fournier, Morgane Nairaud et Marie Sambourg incarnent les héros du jour : Marine, la brune écolo d’Hénin-Beaumont et son homonyme blonde, importée en pays minier, Mélenchon le poing levé et tous les priapiques assermentés qui courent la gueuse autant que l’électeur, Ursula von der Leyen et l’actuel président de la République en petit jeune homme, le maire de Saint-Denis (tant qu’on y est) et sa piscine pharaonique, Eric Ciotti et l’argent pour soigner sa maman, la droite, la gauche, ou ce qu’il en reste, c’est-à-dire le fantôme muet d’Olivier Faure. Le Birgit Ensemble tire sur tout ce qui bouge, même s’il faut bien reconnaître que plus grand chose ne remue dans la vie politique actuelle, entièrement ralliée, à quelques éructations près, aux idées les plus délétères et aux idéaux les plus glauques. Les chansons composées par Romain Maron sont désopilantes et efficaces. Grégoire Letouvet (qui a composé les musiques et les arrangements) est au piano, Alexandre Perrot à la contrebasse. Les six drôles de dames qui interprètent ce joyeux jeu de massacre sont excellentes. On connaît leur abatage pour les avoir vues ailleurs, avec le Birgit Ensemble et dans d’autres bandes qui brillent avec éclat sur la scène contemporaine. Mais là, débridées et gaillardes, elles offrent une revue grinçante, farfelue et plaisante, où l’on peut gagner, à la fin, un coup à boire et du baume à déboires. La politique est en scène : il faut courir en rire, tant le risque est grand de devoir bientôt en pleurer…

Catherine Robert