« Corps sonores juniors » de Massimo Fusco

L’an dernier, il avait baigné La Chartreuse d’une expérience sensorielle vibrante. Massimo Fusco revient avec son beau dispositif spécialement repensé pour les enfants.

L’expérience vaut évidemment beaucoup par l’espace qu’il nous est proposé d’intégrer : un petit salon composé de galets moelleux sur lesquels on s’allonge tranquillement, entourés d’un système de diffusion sonore spatialisée. L’idée de l’écoute (de soi et des autres) est augmentée par une collection d’histoires d’enfants et d’adolescents diffusées individuellement par des casques audio, et par des massages que les danseurs proposent aux enfants qui le souhaitent. La détente et la relaxation sont de mise, relayées par des imaginaires sensibles. À la fois contrepoint et prolongement de l’expérience, la danse vibrante et virevoltante de la pizzica – une danse qui soigne pratiquée dans le sud de l’Italie – vient compléter l’immersion.

Nathalie Yokel