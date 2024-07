Prendre un classique parmi les classiques, Roméo et Juliette, le confronter à un monde covidé-empêché, passer cette rencontre à la moulinette du clown : pari osé que ce Roméo et Juliette avec distance. Deux interprètes brillants propulsent loin cet OVNI où le burlesque se télescope sans cesse avec le tragique.

“Roméo ! pourquoi es-tu Roméo ?” Avant que la célèbre réplique ne soit prononcée, il a fallu franchir bien des obstacles, le moindre n’étant pas l’absence de la troupe qui aurait dû jouer la pièce : la distribution pléthorique doit donc être assumée toute entière par deux clowns ! Après de profuses excuses, où il est question de guerre, de gel hydroalcoolique et de tigre à enfourcher, Claudine Van Traopp, le clown de Charlotte Andres, essaie d’annuler la représentation, mais c’est sans compter sur la détermination de Hervé Von Den Bruck, le clown de Harold Savary, qui se lance dans le prologue : “Deux maisons, égales en noblesse…” déclame-t-il d’une voix soudain pénétrée. Théâtre dans le théâtre, les interprètes jouent les clowns qui jouent Roméo et Juliette, qui d’ailleurs parfois jouent quelque peu à cache-cache… C’est l’histoire tragique de deux adolescents dont les transports amoureux excessifs sont rendus désopilants par les minauderies des clowns qui s’improvisent comédiens. C’est aussi l’histoire d’une représentation théâtrale aux prises avec un monde qui semble dominé par de tout autres enjeux.

Le clown, principe révélateur de toutes les absurdités

Roméo et Juliette avec distance fonctionne comme un catalyseur : passés au filtre du clown, le théâtre élisabéthain comme la réalité contemporaine révèlent ce qu’ils ont de pathologique. D’un côté, deux êtres à peine pubères se précipitent dans un amour fou après un regard, se marient et se suicident en l’espace de vingt-quatre heures, encouragés par un entourage toxique où la palme revient aux parents Capulet, entre une mère glaciale et un père violent qui dispose de sa fille comme on le ferait d’une chose. De l’autre côté, un monde où des barrières s’érigent, la paranoïa collective aboutit à un hygiénisme obsessionnel, générant des humains qui ne savent plus comment se tenir les uns auprès des autres. Le clown, parce qu’il permet l’excès au-delà de l’excès, se prête bien à mettre en lumière ces absurdités, et à les désarmer dans un éclat de rire. Presque sans scénographie ni accessoires, Charlotte Andres et Harold Savary montrent une grande maîtrise de tous les registres de jeu convoqués, et ne s’économisent pas une seconde. On est un peu surpris que le rideau tombe sur la fin de la pièce de Shakespeare sans que l’autre histoire ne trouve sa conclusion. On reste sur l’impression que Caroline Panzera est restée captive du Roméo et Juliette originel et a finalement sacrifié ses clowns à la narration de la fable shakespearienne. Avec un poil plus de liberté et de folie, le spectacle aurait pleinement embrassé sa singularité.

Mathieu Dochtermann