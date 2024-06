« Lévitation » de Jean-Camille Goimard

La lévitation, un graal chorégraphique ? Jean-Camille Goimard, en touche-à-tout proche du monde sportif et des pratiques de montagne, dévoile sa propre vision du phénomène.

Danseur et chorégraphe issu du Conservatoire National Supérieur de Lyon, Jean-Camille Goimard est également un sportif accompli, un pilote de drone, et un vidéaste passionné par les pratiques sportives de l’extrême. Lévitation rassemble toutes ses passions et nous promet une expérience singulière à 360°. Lui qui a suivi de près et filmé des base-jumpers, ces hommes-volants à flanc de montagne qui déploient leurs ailes (wingsuit) dans un rêve de vol, puise dans cette matière pour élaborer une chorégraphie de corps, d’images, de lumières et de musique. Les deux danseurs s’insèrent dans un dispositif scénographique cylindrique spécifiquement conçu pour reprendre à leur compte un travail sur la gravité, sur la matérialité de l’air et sur la notion de portance que viennent sublimer l’énergie et la poésie propres à la danse.

Nathalie Yokel