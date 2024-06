Avec L’Écorce des rêves, David Nathanson met en scène la puissance de l’amour entre un père et une petite fille, par-delà la mort qui les sépare.

Un soir que Louise, une petite fille de huit ans, tarde à s’endormir, elle voir apparaître son père mort, avec lequel, pendant toute une nuit, elle va traverser les mers et les continents, pour partager tout ce que le destin leur a empêché de vivre ensemble. Sur des chansons de Oldelaf et Solal Mescharès, complétées par une pièce pour violoncelle et piano de Schumann, David Nathanson et Camille Demoures incarnent et chantent une traversée initiatique, teintée parfois de mélancolie. Dans la scénographie de chambre d’enfant meublée de livres dessinée par Lélia Demoisy et Lorine Baron, le spectacle, qui propose une suite avec Muette, également donnée pendant le Off d’Avignon au Théâtre du Balcon, met à portée des plus jeunes, mais pas seulement, les grandes questions de l’existence que l’amour permet d’affronter.

Gilles Charlassier