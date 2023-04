Concours Dialogues 2023 : dernière ligne droite

La finale de l’édition 2023 du concours chorégraphique Dialogues approche. Les quatre compagnies sélectionnées se produiront sur la scène de l’Espace Albert Camus à Bron après une résidence d’une semaine à Pôle-en-scène, auprès de Mourad Merzouki qui dirige le projet.

Continuons le suivi de cette aventure chorégraphique. Quatre compagnies ont à ce jour été sélectionnées pour participer à la finale du concours Dialogues 2023, qui se tiendra sur la scène de l’Espace Albert Camus à Bron le 17 avril. La Cie Hylel, la Cie Xuan Le, le AOmaon Collectif et la Wild Company seront en amont en résidence à Pôle en Scène, organisateur de l’évènement, du 12 au 17 avril. Le projet reste inchangé : comme dans les éditions précédentes, chaque compagnie doit présenter un tableau mêlant la danse à une autre discipline artistique. Cette soirée sera ainsi l’occasion de découvrir comment la musique live, le théâtre et même le roller parviennent à sublimer l’art chorégraphique. Avec toujours le même leitmotiv, « La danse à la croisée des arts de la scène », le chef d’orchestre de la soirée Mourad Merzouki, réaffirme l’ambition initiale du « Prix Beaumarchais – SACD / CCN de Créteil et du Val-de-Marne », débuté en 2003, et précurseur de Dialogues : « mettre en lumière des artistes qui cherchent à ouvrir de nouveaux horizons à la danse ».

La danse à la croisée des arts de la scène

Pour Jasmine Remadna, fondatrice de la compagnie Sentabou, remporter l’édition 2022 « a permis un réel écho dans les médias et les institutions. Nous avions besoin de reconnaissance, et notre projet correspondait car nous faisons de la danse-théâtre ». Grâce à la coproduction qui s’ensuivit et à la programmation dans les festivals Karavel et Kalypso, une pièce complète et solide est maintenant prête à être diffusée. « Cette structuration professionnelle, c’est Dialogues qui l’a impulsée » affirme la chorégraphe. Plus que la diversité chorégraphique, c’est surtout la diversité des jeunes générations d’artistes que souhaitent accompagner les acteurs et actrices de l’évènement et notamment la Caisse des Dépôts, mécène principal à l’origine du prix le plus important. Comme l’indiquait Mourad Merzouki dans nos colonnes l’année dernière à propos de la programmation de ses festivals, « Tous ces rendez-vous sont précieux pour les jeunes compagnies ». Elles sont donc quatre à participer à la finale. La compagnie marseillaise Hylel, déjà identifiée dans la dernière édition de Kalypso, présentera Bach Nord, sortez les guitares, « Une réponse à la vision caricaturale de la cité », sur une création musicale d’Arsène Magnard inspirée de la musique de Jean-Sébastien Bach. La Compagnie Xuan Le présentera le duo Reflet, « un spectacle hybride sur la dualité de l’être » intégrant un danseur muni de rollers. Le AOmaon Collectif donne à voir « une lutte pour survivre dans un monde insensé » dans La Peste du doute, en intégrant du théâtre à la chorégraphie, et enfin la Wild Company illustrera « la force du groupe face au doute » avec Red Sky sur une composition de Mickael Koy. Dernière ligne droite pour tous ces artistes, que l’on retrouve avec hâte le 17 avril.

Louise Chevillard

Premier prix : Dotation du mécénat de la Caisse des Dépôts : 3 500 € – Coproduction Pôle en Scènes : 1 500 € – Accueil en résidence : à Pôle en Scènes / Pôle Pik, ainsi qu’au studio de la Cie Accrorap / Dir. Kader Attou (implantée à La Friche La Belle de Mai) – Programmation dans le cadre des festivals Karavel et Kalypso 2023, ainsi qu’au festival Danse au Fil d’Avril 2024 – Formation à La Fabrique de la Danse

Prix du Public : Dotation du mécénat de la Caisse des Dépôts : 1 500 € – Programmation dans le cadre des festivals Karavel et Kalypso