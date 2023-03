La nouvelle création d’Anne Nguyen porte un regard sur la danse afro d’aujourd’hui, dans une forme d’hommage brut à une matière sans autre prétention que de la rendre visible.

Les danses africaines urbaines, si elles irriguent tout un continent, ont largement dépassé les frontières et se lisent dans les pratiques des danseurs d’aujourd’hui. Le hip hop en porte les traces, qui, de clips en réseaux sociaux, s’alimentent et s’hybrident au fil du temps. Anne Nguyen a voulu retourner aux sources de ce mouvement, ouvrant une fenêtre vers la richesse des styles de danses pratiquées par la jeunesse africaine et leurs musiques hip hop et électro. Et ça commence très fort, tant les six danseuses et danseurs se lancent à corps perdus dans une chorégraphie non stop, fusion de danses urbaines et de danses traditionnelles. En cela, la pièce rejoint le travail entamé précédemment avec Underdogs ou Héraclès sur la tête, où la chorégraphe tire le fil d’une technique, d’une discipline, d’un mouvement culturel et d’une musique, pour en retirer une leçon politique qu’elle tricote en filigrane. Cousue main sur le corps des interprètes virtuoses, à qui elle rend chaque fois un hommage amoureux, sa danse fonctionne dans l’impact direct à l’adresse du spectateur qu’elle colle au mur par la puissance du geste. Cette fois, Anne Nguyen prend le soin de sous-titrer sa pièce « ballet de danses africaines urbaines ». Une approche qui confronte les mondes et questionne plus encore.

La question du ballet et de l’écriture

Il est vrai que Matière(s) première(s) se construit comme pourrait le faire un ballet sur son livret : on suit un groupe qui nous raconte son existence, entre vie quotidienne, corps amoureux, violences, mort, scène de bal, rituels de groupe… Anne Nguyen use même de la pantomime, où le geste illustratif prend le relai des pas de danse. On y voit cette jeunesse usant des écrans à outrance, ou soumise au diktat des armes pointées sur elle. On la voit aussi, comme au ballet, cherchant à séduire le public et suivre la musique à pas comptés. Violence, travail forcé, fric, tout traverse pourtant cette pièce aux allures de grand divertissement, au risque de passer à côté de la portée du projet. Le zapping musical, procédé utilisé dans ses précédents projets qui eux-mêmes reposaient sur une playlist de titres enchaînés, prend le risque d’effacer les nuances de la danse. Dès lors, on entre en effet dans ce spectacle comme dans une matière première essentielle, au détriment de la chorégraphie, laissant en suspens la question de l’écriture et de la singularité.

Nathalie Yokel