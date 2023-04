Loin de la version sombre et psychanalytique de Noureev, Karl Paquette crée Il était une fois Casse-Noisette, une friandise à savourer dès 6 ans.

Après le succès de Mon premier Lac des cygnes, Karl Paquette revisite à nouveau un ballet mythique du duo Tchaïkovski Petipa, avec toujours pour ambition de transmettre sa passion de la danse aux plus jeunes. Pour sa version de Casse-Noisette, pièce sur laquelle il a été nommé Étoile, il convoque une vingtaine d’interprètes, dont certains issus de l’École de danse de l’Opéra, et resserre l’intrigue. Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, donne joliment de la voix, rendant ainsi l’histoire plus claire ; Fabrice Bourgeois, maître de ballet de l’Opéra de Paris, adapte intelligemment la chorégraphie de Petipa. Quant à Nolwenn Cleret, elle crée des décors dont les tons pastel semblent tout droit sortis d’une boutique Ladurée ou du Marie-Antoinette de Sofia Coppola.

Un Casse-Noisette adouci et resserré

Dans un premier acte largement dédié à la pantomime, enfants turbulents et grands-parents facétieux célèbrent Noël et provoquent le rire de leurs multiples chutes. Karl Paquette campe un Drosselmeyer magicien qui offre à Clara, notre héroïne, le fameux casse-noisette. Alors que la jeune fille s’assoupit, trois souris dodues et leur roi livrent une bataille bien peu effrayante contre un casse-noisette devenu prince et ses soldats. Au deuxième acte, on retrouve Clara et le Prince au pays des friandises, accueillis par une fée dragée descendant des cintres à bord d’un croissant, théière et tasse vissées sur la perruque, avant que Danses espagnole, chinoise, russe et bien sûr Valse des fleurs n’enchaînent. Si dans l’ensemble danseurs et danseuses convainquent, notamment Anastasia Hurska en Clara et Philippine Flahault en Fée dragée, on peut regretter dans cette mise en scène l’absence d’épices délaissées pour une profusion de sucre. Les contes et leurs lots de monstruosités n’ont-ils pas prouvé de tout temps que même les enfants aimaient à se faire peur ? Mais la salle qui applaudit abondamment ne semble pas s’en plaindre, les toutes jeunes demoiselles qui sortent en virevoltant encore moins.

Delphine Baffour