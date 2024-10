L’Orchestre Philhamonique de Radio France présente la création française du Concerto pour piano de Bryce Dressner par Alice Sara Ott, dans un programme entièrement américain avec des pièces de Copland, Barber et Adams.

Compositeur et guitariste dans un groupe de rock, Bryce Dressner illustre, avec une inspiration mêlant formes baroques, héritages folk, post-romanstisme et minimalisme, l’éclectisme de la scène musicale contemporaine, en particulier anglo-saxonne, n’hésitant pas à multiplier les collaborations transdisciplinaires. Après avoir dédié un Concerto pour deux pianos aux sœurs Labèque en 2018, il a écrit pour Alice Sara Ott un Concerto pour piano créé à la Tonhalle de Zürich en janvier 2024, commande conjointe avec Radio France. Le Philhar’ en donne la première française sous la direction de Robert Treviño, aux côtés de grandes pages de la musique américaine : le Lincoln Portrait de Copland, l’Adagio pour cordes de Barber et Harmonium de Adams, sur des poèmes de Donne et Dickinson, avec le chœur de Radio France préparé par Lionel Sow.

Gilles Charlassier