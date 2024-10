Un portrait de Caroline Shaw

La Philharmonie présente un cycle de trois programmes autour de la compositrice américaine contemporaine Caroline Shaw.

Née en 1982, Caroline Shaw est devenue, en 2013, la plus jeune lauréate du Prix Pulitzer pour la musique pour sa Partita for 8 Voices, dont l’Allemande, la Sarabande et la Passacaglia sont données par l’ensemble qui a créé la partition, Roomful of Teeth, aux côtés d’une autre page de la compositrice américaine, The Isle, et de deux premières françaises de Leilehua Lanzilotti et William Brittelle. L’éclectisme de Caroline Shaw s’affirme dans Hexagons, nouvelle pièce pour deux voix, alto, piano, guitare et électronique écrite et interprétée à quatre mains avec le songwriter Gabriel Kahane. L’Orchestre de Paris ouvre le cycle sous la direction de Dalia Stasevska, avec la création française de The Observatory, baignée par le souvenir de Brahms et Bach, dans un pont entre l’Europe et l’Amérique illustré par la Sérénade pour violon de Bernstein et la Symphonie n°9 de Dvorak.

Gilles Charlassier