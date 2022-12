« Cocœur » de Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre

Après Abdomen, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre créent un nouveau duo en corps à cœur.

Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre ont d’abord tous deux pratiqué un sport de haut niveau avant de bifurquer vers la danse, en commençant par être interprètes pour de nombreuses compagnies. Ils se rencontrent chez les chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, puis ont fondé leur propre compagnie, La Grive, en 2019. Depuis 2021 ils sont artistes associés au Théâtre Louis Aragon de Tremblay, et coachs de l’Équipe de France de Danse Contemporaine qui se prépare au TLA à l’Olympiade Culturelle jusqu’aux JO 2024. Mais en attendant, si leur création 2023 s’intéresse au muscle cardiaque, c’est plutôt pour explorer son potentiel imaginaire et symbolique. Leur duo évolue de pulsation en pulsation sur la base sonore et percussive de notre palpitant. Cocœur, puisque c’est son nom, est une création sur la puissance de la vie et les élans de l’amour, une danse d’écoute où chaque battement compte.

Agnès Izrine