Cette adaptation du fameux conte de Charles Perrault qui prend, avec la compagnie du Théâtre aux Etoiles, les couleurs de l’univers manga, interroge la place des jeunes filles dans notre société. Des comédiens caméléons incarnent les personnages légendaires.

Et si Cendrillon n’était pas une pauvre jeune fille chahutée par le destin ? Si elle n’était pas celle qui passe de l’amour d’un père à celui d’un prince sauveur ? « Les contes ont cela d’extraordinaire, c’est que leurs adaptations prennent la couleur de la société dans laquelle ils sont contés » remarquent les co-auteures, Rébecca Stella et Danielle Barthélemy. En replaçant le conte dans son contexte actuel, « à l’ère où la société patriarcale pèse autant pour les filles que pour les garçons », elles choisissent de mettre l’accent sur ce qui est, à leurs yeux, la question centrale soulevée par l’œuvre : la place des jeunes filles dans la société.

Un voyage artistique et fantastique

Un autre choix déterminant, sur le plan esthétique, guide cette mise en scène. « Pour adapter ce conte millénaire, qui traverse les cultures et les époques, j’ai décidé de nous projeter dans un univers japonisant, manga, qui allie, selon moi, à merveille, tradition et modernité. » précise Rébecca Stella. Ce parti pris procède aussi de la volonté de favoriser la projection des spectateurs dans un ailleurs fantasmagorique, « d’offrir un voyage artistique et fantastique mêlant burlesque et réalisme, humour et poésie, chant, jonglage, danse ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens