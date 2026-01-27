Clémence Coullon présente « Le Roi, la Reine et le Bouffon »
Théâtre de la Tempête / Texte et mise en scène de Clémence CoullonPublié le 27 janvier 2026 - N° 340
Deuxième spectacle de Clémence Coullon après le tonitruant Hamlet(te), Le Roi, la Reine et le Bouffon fera du plateau le lieu d’une exploration des pulsions humaines et des ressorts de la théâtralité.
Elle avait créé un détonnant Hamlet(te) avec ses camarades du Conservatoire. Ophélie n’y mourait pas et le classique shakespearien était traité avec révérence et insolence à la fois. Clémence Coullon présente cette fois, pour sa deuxième mise en scène, son propre texte, qu’elle a écrit pendant le confinement. Un roi, une reine et leur bouffon sont enfermés. Jeux de pouvoir, violence des rapports, le roi veut se suicider et le bouffon est le souffre-douleur du couple. Clémence Coullon poursuit dans la veine d’une théâtralité clownesque sous la forme d’un « conte musical et folklorique », dans un huis clos qu’accompagne une conteuse qui questionne les pouvoirs de l’illusion.
Eric Demey
A propos de l'événementLe Roi, la Reine et le Bouffon
du jeudi 5 février 2026 au dimanche 22 février 2026
Théâtre de la Tempête
Théâtre de la Tempête, Route du champ de manœuvre, 75012 Paris.
du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h30. Tel : 01 43 28 36 36.