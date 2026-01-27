Le Groupe n+1 s’installe durant une semaine au MAIF Social Club pour nous faire voyager dans le monde sensible et poétique de la montagne. Une performance théâtrale et sonore pour tous publics à partir de 6 ans.

Ils aiment à dire, malicieusement, qu’ils font du théâtre comme d’autres font du camping : en fonction du terrain. Dans la performance immersive (et gratuite) que les artistes du Groupe n+1 présentent au MAIF Social Club, c’est la montagne iséroise qui sert de milieu de collecte et de support de projections imaginaires. Partis durant deux ans à la recherche du vivant sur les territoires grenoblois, Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et Christophe Havard y ont « rencontré des habitants et habitantes, enregistré des paysages et composé le témoignage de [leur] exploration ». L’écoute du récit singulier qu’ils ont élaboré à partir de leurs découvertes se fait en position assise ou allongée, au sein d’une installation scénographique conçue par Céline Diez. Cet espace appelé Jardin d’écoute, lui-même nourri de onze portraits sonores, peut être visité indépendamment du spectacle, de 14h à 16h.

Manuel Piolat Soleymat