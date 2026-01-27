La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
©Journal d’une exploration sonore, du Groupe n+1. © Céline Diez
Journal d’une exploration sonore, du Groupe n+1. © Céline Diez

MAIF Social Club / conception Groupe n+1/ dès 6 ans

Publié le 27 janvier 2026 - N° 340

Le Groupe n+1 s’installe durant une semaine au MAIF Social Club pour nous faire voyager dans le monde sensible et poétique de la montagne. Une performance théâtrale et sonore pour tous publics à partir de 6 ans.

Ils aiment à dire, malicieusement, qu’ils font du théâtre comme d’autres font du camping : en fonction du terrain. Dans la performance immersive (et gratuite) que les artistes du Groupe n+1 présentent au MAIF Social Club, c’est la montagne iséroise qui sert de milieu de collecte et de support de projections imaginaires. Partis durant deux ans à la recherche du vivant sur les territoires grenoblois, Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et Christophe Havard y ont « rencontré des habitants et habitantes, enregistré des paysages et composé le témoignage de [leur] exploration ». L’écoute du récit singulier qu’ils ont élaboré à partir de leurs découvertes se fait en position assise ou allongée, au sein d’une installation scénographique conçue par Céline Diez. Cet espace appelé Jardin d’écoute, lui-même nourri de onze portraits sonores, peut être visité indépendamment du spectacle, de 14h à 16h.

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Journal d’une exploration sonore
du samedi 21 février 2026 au samedi 28 février 2026
Maif Social Club
MAIF Social Club, 37 rue de Turenne, 75003 Paris.

Le lundi, le mardi et le samedi à 11h et 16h30 ; le mercredi à 16h30 ; le jeudi à 16h30 et 19h30 ; le vendredi à 16h30 et 19h. Tél. : 01 44 92 50 90. Durée : 45 minutes.www.maifsocialclub.fr

 

