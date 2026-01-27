Avec Le Bruit des Pierres, Domitille Martin, Nina Harper et Ricardo Cabral tentent un geste artistique qui tient de l’installation plastique et du cirque contemporain, avec un soupçon de théâtre de matière ou d’objet. Une proposition poétique, qui interroge le rapport de l’humain à l’inerte et joue avec la gravité.

À la matière pierre sont associées certaines propriétés : lourdeur, dureté, caractère inorganique… Le Bruit des Pierres part de ces caractéristiques et en joue pour mieux les détourner. Par la confrontation scénique des corps de Domitille Martin et de Nina Harper avec des corps minéraux, les artistes créent une friction fertile. La discipline de la danse aérienne et les techniques de suspension du cirque sont mises à profit dans une scénographie où la pierre devient partenaire de jeu. Grâce à un système d’attaches et de renvois de poids, les humaines et les pierres quittent le sol, renversent la gravité, bousculent les repères établis.

Une œuvre hybride qui mêle les arts plastiques et le cirque chorégraphié

Le comportement des deux personnages sur scène agit comme une métonymie de l’attitude humaine face au monde minéral : un rapport utilitariste et extractiviste, où aucune limite n’est fixée. À l’aide d’images poétiques, Le Bruit des Pierres montre qu’un tel rapport ne peut mener qu’à un effondrement, évoqué métaphoriquement. Tout l’enjeu, alors, pour ces deux humaines qui dansent avec les pierres, est de trouver un nouvel équilibre. Une fable des temps modernes mise en images avec délicatesse.

Mathieu Dochtermann