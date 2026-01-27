Le Bruit des Pierres, Une proposition poétique, qui interroge le rapport de l’humain à l’inerte et joue avec la gravité
Reprise / Théâtre de Rungis / Centre culturel Houdremont / Conception, écriture, mise en scène : Domitille Martin, Nina Harper et Ricardo Cabral
Publié le 27 janvier 2026 - N° 340
Avec Le Bruit des Pierres, Domitille Martin, Nina Harper et Ricardo Cabral tentent un geste artistique qui tient de l’installation plastique et du cirque contemporain, avec un soupçon de théâtre de matière ou d’objet. Une proposition poétique, qui interroge le rapport de l’humain à l’inerte et joue avec la gravité.
À la matière pierre sont associées certaines propriétés : lourdeur, dureté, caractère inorganique… Le Bruit des Pierres part de ces caractéristiques et en joue pour mieux les détourner. Par la confrontation scénique des corps de Domitille Martin et de Nina Harper avec des corps minéraux, les artistes créent une friction fertile. La discipline de la danse aérienne et les techniques de suspension du cirque sont mises à profit dans une scénographie où la pierre devient partenaire de jeu. Grâce à un système d’attaches et de renvois de poids, les humaines et les pierres quittent le sol, renversent la gravité, bousculent les repères établis.
Une œuvre hybride qui mêle les arts plastiques et le cirque chorégraphié
Le comportement des deux personnages sur scène agit comme une métonymie de l’attitude humaine face au monde minéral : un rapport utilitariste et extractiviste, où aucune limite n’est fixée. À l’aide d’images poétiques, Le Bruit des Pierres montre qu’un tel rapport ne peut mener qu’à un effondrement, évoqué métaphoriquement. Tout l’enjeu, alors, pour ces deux humaines qui dansent avec les pierres, est de trouver un nouvel équilibre. Une fable des temps modernes mise en images avec délicatesse.
Mathieu Dochtermann
A propos de l'événementLe Bruit des Pierres
du mardi 17 février 2026 au vendredi 20 février 2026
Centre Culturel Houdremont
11 avenue du Général Leclerc, 93120 La Courneuve
Théâtre de Rungis, 1 Place du Général de Gaulle, 94150 Rungis. le 17 février 2026 à 20h30. Tél : 01 45 60 79 00. Houdremont – Centre culturel de La Courneuve, 11 avenue du Général Leclerc, 93120 La Courneuve. Le 20 février 2026 à 19h. Tel : 01 49 92 61 61.
Également le 11 mars 2026 au Quai des Arts, Argentan dans le cadre du festival SPRING, les 19 et 20 mars 2026 au Festival Transforme, Les SUBS, Lyon, le 27 mars 2026 à l'Espace Paul Jargot - scène ressource en Isère, Crolles, les 31 mars et 1er avril 2026 au Théâtre de Mende, et le 6 mai 2026 à la Salle Europe, Théâtre de Colmar.