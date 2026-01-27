Elle chante, elle joue du piano, elle se remémore son passé et dénonce les conditionnements de genre qui ont orienté son destin de femme. Accompagnée de deux complices comédiens et danseurs, Fanny Chériaux se raconte avec humour et tempérament.

Compositrice, autrice, chanteuse, comédienne, metteuse en scène, Fanny Chériaux fait preuve de nombreux talents. Après sa rencontre avec Nicolas Bonneau en 2013, elle rejoint la Compagnie La Volige et crée Mes Nuits avec Patti en 2018, son premier seule en scène de théâtre musical. Aujourd’hui, ce n’est pas seule, mais accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni qu’elle revient à ce genre hybride. Trio vif et sensible sur les combats d’une femme pour vivre en harmonie avec le physique qui est le sien, Venise, récit chanté d’un corps (spectacle accessible à toutes et tous à partir de 13 ans) rend compte de l’existence d’une enfant, d’une adolescente, d’une adulte entravée par les injonctions sexistes d’une société qui la pousse à embrasser certains rôles, à se conformer à certains stéréotypes.

Davantage qu’un récital

Avec sa belle voix et le regard aiguisé qu’elle porte sur le monde, ainsi que sur elle-même, Fanny Chériaux signe une proposition qui va plus loin que la simple plongée dans une vie. Davantage qu’un récital, davantage qu’un one woman show, davantage qu’une fantaisie introspective, Venise, récit chanté d’un corps a la bonne idée de prendre ses distances avec les cadres. Une forme de malice souffle sur le plateau, traversant chansons, monologues, scènes jouées et dansées. La complicité généreuse avec laquelle Thomas Couppey et Sébastien Dalloni se mettent au service de cette réflexion féministe confère un supplément d’humanité au spectacle. L’équipe que les deux comédiens-danseurs forment avec Fanny Chériaux laisse percer des moments d’émotion d’une grande délicatesse. Une profondeur d’âme est là : dans les accents de partage de cette ode à la liberté.

Manuel Piolat Soleymat