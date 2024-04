« Nage no kata » un spectacle original qui associe musique et judo

À l’initiative du compositeur Yann Robin, l’Ensemble Multilatérale propose un spectacle original qui associe musique et judo dans une mise en scène de Ludovic Lagarde.

Noter l’impermanent pour pouvoir le reproduire, voilà le principe même de l’écriture musicale. C’est aussi le sens de la codification par Jigorō Kanō, à la fin du xixe siècle, des mouvements du judo moderne, qui permettent la transmission au-delà du premier travail d’imitation et de répétition initial – au croisement donc des traditions écrite et orale. Yann Robin, lui-même judoka, a eu l’idée de faire se rencontrer les deux arts en proposant cinq créations musicales qui accompagneraient la réalisation de katas, formes enchaînant de façon très précise les techniques du judo.

Précision et fluidité

Pour ce projet, Yann Robin a fait appel à deux compositrices japonaises. Misato Mochizuki (née en 1969) a souvent cherché l’inspiration de sa musique dans d’autres univers artistiques sinon dans la vie même. Pourquoi pas donc ce Nage no kata, techniques de projection qui demandent autant de précision que de fluidité ? Noriko Baba (née en 1972) associe quant à elle souvent sa musique au mouvement, tout particulièrement au théâtre nō (son « nōpéra » AOI avait été créé ici même en 2016). Outre Yann Robin (né en 1974), qui fait de l’énergie – élément central des arts martiaux – le moteur de sa musique, les deux autres compositeurs français invités, tous deux nés en 1980, ont été très marqués par leur expérience de vie au Japon. Aurélien Dumont, auteur d’œuvres mêlant instruments japonais et occidentaux, hérite du Goshin Jutsu, recueil de techniques de défense. Quant à Yves Chauris, il avait ramené de sa résidence à la Villa Kujoyama, en 2011, son très beau deuxième quatuor Shakkei, inspiré par les « paysages empruntés » des jardins japonais. Sur scène, cinq musiciens de l’Ensemble Multilatérale feront résonner les notes avec les katas pratiqués par les judokas Stephen Roulin et Antoine Bidault.

Jean-Guillaume Lebrun