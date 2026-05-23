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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Gros Plan

Alexandra Cravero dirige la nouvelle production de La Vie Parisienne avec Valérie Lesort à la mise en scène

Alexandra Cravero dirige la nouvelle production de La Vie Parisienne avec Valérie Lesort à la mise en scène - Critique sortie Classique / Opéra Paris Le Théâtre du Châtelet
©Légende : La metteuse en scène Valérie Lesort Crédit : Fabrice Robin
Légende : La metteuse en scène Valérie Lesort Crédit : Fabrice Robin

Théâtre du Châtelet / Opéra mis en scène

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Valérie Lesort met en scène toute la saveur de la comédie sociale dans La Vie Parisienne d’Offenbach, pour la troupe de la Comédie-Française, sous la direction d’Alexandra Cravero.

Sur un livret de ses fidèles comparses Meilhac et Halévy, avec lesquels Offenbach venait de connaître plusieurs succès dans le genre bouffe, tels La Belle Hélène et Barbe-Bleue, La Vie Parisienne fait un tableau satirique de la vie nocturne et mondaine de la capitale qui devient, avec l’extension des réseaux de chemins de fer sous le Second Empire, un épicentre économique, artistique et touristique de l’Europe. L’arrivée d’un couple d’aristocrates suédois, la baron de Gondremark et sa femme, à la gare de l’Ouest, va être le point de départ de supercheries et quiproquos autour de Raoul de Gardefeu et Bobinet, amants rivaux de Métella. Portées par une irrésistible faconde musicale et des finales endiablés dont certains sont devenus des incontournables du répertoire, ces situations rocambolesques feront valser la comédie des plaisirs et des étiquettes.

Une production sur-mesure pour des comédiens-chanteurs

Quatre ans après avoir mis en scène La Périchole pour la Salle Favart, autre opéra bouffe d’Offenbach conçu avec Meilhac et Halévy, Valérie Lesort livre avec La Vie Parisienne  son regard piquant sur les mœurs de la société d’hier et d’aujourd’hui en revenant, pour la troupe du Français, à l’esprit de la création au Théâtre du Palais-Royal en 1866, confiée à des comédiens doués de qualités vocales et qui maîtrisaient l’art du couplet. Après avoir dirigé Le Voyage dans la lune à l’Opéra Comique et Barbe-Bleue à Genève, Alexandra Cravero aborde son troisième opus lyrique d’Offenbach avec l’Orchestre de chambre de Paris, puis, pour la fin de la série des représentations, Les Frivolités Parisiennes, dans une version sur mesure pour des comédiens-chanteurs. Avec une synthèse des remaniements du compositeur au fil des reprises, et une adaptation des lignes mélodiques aux profils vocaux des artistes du spectacle, cette nouvelle production défend la vitalité contemporaine de la partition et prolonge la dynamique créative d’Offenbach au gré des répétitions et des interprètes qu’il avait à sa disposition.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

La Vie Parisienne
du vendredi 12 juin 2026 au samedi 11 juillet 2026
Le Théâtre du Châtelet
place du Châtelet, 75001 Paris

Du 12 juin au 11 juillet à 19h30, les 14 et 28 juin et 5 juillet à 15h. Tél. : 01 40 28 28 40. Durée : 3 heures avec 1 entracte.

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