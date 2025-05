Benjamin Millepied redonne chair à l’âme sensible de Jeff Buckeley dans un spectacle grand format qui allie de manière virtuose danse, rock, théâtre et cinéma.

Disparu à seulement trente ans après avoir publié en 1994 un seul et unique opus, le chef-d’œuvre Grace, Jeff Buckley est une icône qui continue d’envoûter quiconque prête l’oreille à son étourdissante voix. S’appuyant sur ses chansons – les onze titres de Grace mais aussi des morceaux issus de l’album posthume You and I – et sur son journal, Benjamin Millepied parvient à faire revivre l’ultrasensible chanteur américain. En une vingtaine de tableaux à fleur de peau, il nous rend pour quelques heures la grâce et le lyrisme de celui qui s’est noyé dans le Mississipi un triste jour de 1997.

Dans l’intimité de Jeff Buckley

Un écran géant, trois panneaux mouvants à même de délimiter et reconfigurer les espaces, et un lit forment le décor de ce spectacle grand format, et pourtant intime. Portée par dix interprètes pleinement engagés et visiblement complices, la danse aérienne de Benjamin Millepied se déploie largement, court et virevolte. Les corps semblent déplier leurs ailes quand bien même ils ancrent leurs appuis profondément dans le sol, les chemises ouvertes volent autour de leurs mouvements. Olivier Simola, qui s’immisce au sein de leur groupe et les filme en direct, démultiplie leurs gestes ou nous offre des contre-champs. Dans ce dispositif qui donne à entendre les chansons de Buckley mais aussi des extraits de son journal intime, Loup Marcault-Derouard incarne l’artiste culte d’une façon magistrale, troublante de vérité. Le duo qu’il danse avec Caroline Osmont – elle est Rebecca, la petite amie du chanteur – au son du sublime Calling You est d’une beauté limpide, et son ultime solo, sous les yeux embués de Rebecca, est déchirant. Quant à Ulysse Zangs, musicien de l’équipe et néanmoins danseur, il campe une sorte de double du chanteur tout aussi convaincant qui nous accueille guitare en main et règle des notes rocks qu’il a composées afin de créer des transitions entre les différents tableaux.

Delphine Baffour