Christophe Rousset dirige Orlando de Haendel, nouvelle production

Christophe Rousset dirige Orlando de Haendel, dans une mise en scène de Jeanne Desoubeaux qui resitue les personnages de L’Arioste dans le décor d’un musée, face aux regards d’enfants.

Écrite au début du XVIème siècle, l’épopée en vers Roland furieux, de L’Arioste, relate les péripéties amoureuses de héros des chansons de geste du Moyen-Âge, à l’époque de la guerre entre Charlemagne et les Sarrasins. Considéré comme le dernier roman de chevalerie, le vaste poème a suscité pendant plus de trois siècles de nombreuses adaptations picturales, théâtrales et lyriques. Des trois opus inspirés par cette histoire fabuleuse que composa Haendel entre 1733 et 1735 pour Londres, Orlando est le moins joué – les deux autres, Alcina et, dans une moindre mesure, Ariodante, sont durablement revenus au répertoire. Christophe Rousset, qui a dirigé la plupart des opéras du Caro Sassone avec son ensemble Les Talens Lyriques, ne l’avait pas encore abordé. Pour mettre en scène le désespoir, jusqu’à la folie, d’Orlando face à l’infidélité d’Angelica, Jeanne Desoubeaux resitue l’intrigue au sein d’un musée que visite un groupe d’enfants. Les sortilèges auxquels sont soumis les personnages sont réinventés dans un voyage magique entre passé et présent pour interroger notre rapport au monde.

Orlando pour voix féminine

Si le rôle-titre a été conçu pour Senesino, le castrat le plus célèbre de l’époque avec Farinelli, qui interpréta plus d’une dizaine d’opéras haendéliens, Christophe Rousset a préféré le confier à une contralto, Katarina Bradic. Comme d’autres musiciens spécialisés dans le Baroque, celui-ci « préfère souvent la voix féminine à celle de falsettiste. » C’est un choix qui a l’aval du compositeur lui-même : lorsque le soliste qui devait interpréter Medoro est tombé malade, il a été remplacé par Francesca Bertolli, une des chanteuses qui a le plus participé à des créations de Haendel. En l’absence de castrat, Orlando aurait, sans doute, été distribué également à une voix grave de femme. Pour le reste du plateau vocal, le chef français retrouve des artistes avec lesquels il a régulièrement collaboré, tels Siobhan Stagg – qui incarne Angelica –, Giulia Semenzato et Riccardo Novaro.

Gilles Charlassier