Les deux solistes accordent leur curiosité pour un voyage musical haut en couleurs à travers le répertoire pour violon et piano du XXe siècle, du Brésil aux États-Unis.

Côté pile, Oscar Bohórquez navigue avec aisance des Sonates de Bach aux Caprices de Paganini, se produit en concerto et en musique de chambre. Il tire de son instrument – un Guarneri del Gesù de 1729 – des couleurs et surtout des nuances magnifiques. Côté face, il poursuit la tradition du tango argentin au sein du Patagonia Express Trio qu’il a fondé avec son frère le violoncelliste Claudio Bohórquez et le pianiste Gustavo Beytelmann, compagnon de route d’Astor Piazzolla. Le duo qu’il forme avec Frank Braley se situe à mi-chemin entre les deux, dans ce répertoire américain qui assume l’influence de la musique européenne sans chercher à dissimuler son goût pour les rythmes populaires.

Changements d’atmosphères

Le pianiste français a découvert Oscar Bohórquez au Festival de Salon de Provence en 2021, dans Bach, Paganini et… Piazzolla. Lui-même jouait un peu plus tard le Trio de Ravel, un compositeur qui regarde ostensiblement outre-Atlantique, dans sa Sonate pour violon et piano par exemple, dont sera donné lors du concert le second mouvement, Blues. Très vite, le violoniste allemand, d’ascendance sud-américaine, lui fait découvrir la Sonate n° 4 du Brésilien Camargo Guarnieri. Cette œuvre de 1956, portée par un bel élan, joue sur les changements d’atmosphères et ne renie pas son héritage européen ni, dans le finale, l’influence du tango. Dans l’élégie du second mouvement (Intimo), on retrouve ce caractère contemplatif typiquement américain, tel qu’on l’entend chez Copland (le rare Nocturne de 1926). De même, une certaine nostalgie habite ce fantôme de ragtime qu’est le Graceful Ghost (1979) de William Bolcom. Au fond, la magie de ce voyage musical en terre peu connues tient beaucoup à ces mondes qui surgissent à chaque mesure. Il n’est pas de meilleur exemple à cet égard que les Four Souvenirs de Paul Schoenfield : sa Samba a des accents klezmer, et sa Square Dance est une apothéose de la danse qui se souvient de Stravinsky.

Jean-Guillaume Lebrun