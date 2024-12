Ensemble TM+ et Trio Polycordes

Laurent Cuniot reprend l’effectif insolite de la Sérénade op. 24 de Schoenberg pour sa propre Sérénade amorphose, donnée en création.

Avec son célèbre Pierrot lunaire (1912), Schoenberg inventait un orchestre en miniature, qui allait devenir quelques décennies plus tard la matrice essentielle des musiques nouvelles. Dix ans plus tard, la Sérénade pousse le raffinement expressif plus loin encore : clarinette, clarinette basse, trio à cordes, guitare, mandoline (et voix de baryton chantant un sonnet de Pétrarque dans l’un des sept mouvements). Voilà qui autorise une floraison de rythmes et de couleurs, traçant des sillons d’avenir sur le substrat de la valse viennoise. Fasciné par cette œuvre, Laurent Cuniot lui compose ici un pendant d’aujourd’hui, cherchant à « créer des jeux d’écoute à multiples facettes où chaque œuvre éclaire, nourrit l’autre, où la mémoire de l’auditeur est sollicitée en permanence ». À ce jeu de miroir s’ajoute la création vidéo de Christophe Schaeffer, inspirée par Le Concert, ultime œuvre de Nicolas de Staël.

Jean-Guillaume Lebrun