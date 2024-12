L’Orchestre de Paris met à l’honneur le concerto pour violon avec Lisa Batiashvili et Frank-Peter Zimmermann et propose, dirigé par le compositeur, un florilège des musiques qu’Alexandre Desplats a écrites pour le cinéma.

Avec la Cinquième Symphonie de Mahler, progressant, comme celle de Beethoven, vers la lumière, Robin Ticciati dirige une partition rendue célèbre au-delà du cercle des mélomanes par son quatrième mouvement, Adagietto, grâce au film de Visconti, Mort à Venise. Si le Concerto n°5 de Mozart, que fait rayonner l’archet de Lisa Batiashvili, est régulièrement joué, celui que composa Elgar pour Kreisler, est plus rare dans les programmes. Sous la baguette de Dima Slobodeniuk, qui propose en première partie des extraits de la musique de scène de Mendelssohn pour Un songe d’une nuit d’été de Shakespeare, Frank-Peter Zimermann fait redécouvrir la virtuosité romantique de l’un des plus longs concertos pour violon du répertoire, qui partage avec celui de Berg une forte inspiration autobiographique. Conçu par Solrey, le concert d’Alexandre Desplats fait entendre un kaléidoscope du talent symphonique du musicien qui condense, en quelques mélodies, l’atmosphère d’un film, à l’exemple des bandes originales de The Grand Budapest Hotel et The Shape of Water, pour lesquelles il fut oscarisé.

Gilles Charlassier