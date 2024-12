Reprise d’Orfeo de Sartorio

La recréation de l’Orfeo de Sartorio mise en scène par Benjamin Lazar fait étape au Théâtre de Poissy, avec la troupe de jeunes chanteurs de l’Arcal emmenée par Philippe Jaroussky.

Plus d’un demi-siècle après Monteverdi, Sartorio reprend le mythe d’Orfeo, dans l’esprit de l’opéra vénitien de l’époque, où se mêlent le tragique et le comique, dans un foisonnement volontiers irrévérencieux. La richesse de la partition, avec sa succession de saynètes contrastées et de personnages pittoresques, ainsi que son écriture vocale expressive qui n’a pas encore renoncé à la précision de la déclamation, a rapidement été vue par Philippe Jaroussky comme une opportunité idéale pour de jeunes chanteurs. Confié à une troupe de solistes réunis par l’Arcal, le spectacle que Benjamin Lazar a conçu pour les quarante ans de la compagnie itinérante, joue avec les illusions théâtrales dans une arène aux allures de palais de miroirs qui emprunte certains éléments au cabaret. Les verreries de Murano qui tombent des cintres et les costumes par Alain Blanchot s’inscrivent dans cette hybridation entre trivial et onirique, entre contemporain et mythologique, qui fait la séduction singulière de cette redécouverte baroque.

Gilles Charlassier