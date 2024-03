Yonathan Avishai Trio invite Yuval Cohen

Fidèle au trio qu’il a fondé voici une décennie, Yonathan Avishai continue de faire entendre sa petite musique, subtile et poétique.

Le pianiste franco-israélien Yonathan Avishai dirige depuis plus d’une décennie un trio, formé avec Yoni Zelnik et Donald Kontomanou, avec lequel il développe une musique sobre et délicate, ancrée dans la tradition tout en étant légère et poétique. Qu’il revisite un standard ou qu’il raconte ses propres historiettes, Avishai manifeste des talents de conteur auquel on résiste difficilement. Joys and Solitudes titre le dernier album du trio : tout un programme qui vous ravit le cœur. Il invite pour ces deux soirées le saxophoniste Yuval Cohen, frère d’Anat et d’Avishai (qui forme avec eux le groupe The 3 Cohens).

Vincent Bessières