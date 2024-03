Niño De Elche et Raul Refree, esthètes du flamenco

Les esthètes Niño De Elche et Raul Refree, qui ont permis au flamenco une complète révolution, subliment leur complicité.

Pour les orthodoxes, il serait un « punk ». Pour ses aficionados, un « virtuose ». Transgressif, Niño De Elche donne de sa voix la pleine démesure des vertiges de ce qu’est le flamenco, un art dont il maîtrise toutes les arcanes pour l’avoir fréquenté depuis tout gamin, notamment à Séville. Mais plus que chercher à reproduire à la lettre près ces leçons apprises auprès de tutélaires aînés, Niño de Elche a choisi une autre voie, accordant son chant aux bruits du monde et aux échos du monde des musiques dégenrées. Il suffit d’écouter son anthologie hétérodoxe du cante flamenco, pour mesurer l’importance du personnage. Quoi de plus normal que de le retrouver avec Raül Refree, guitariste catalan et metteur en sons éclatant, qui fut son producteur. Cette complicité se retrouve sublimée dans Ecstasis, une réflexion autour de la spiritualité, de l’extase mystique, sur des textes d’Ernesto Cardenal, Enrique Falcón, Thomas Merton, Angelica Liddell ou Jean de la Croix… Tout un programme.

Jacques Denis