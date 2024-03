Tim Hagans, trompettiste phare des années 1990 en quartet

Le retour à Paris de Tim Hagans, trompettiste phare des années 1990.

Trompettiste très présent sur la scène du jazz dans les années 1990 et 2000 (il fut même un temps sociétaire chez Blue Note), remarqué auprès de musiciens tels que Joe Lovano ou Bob Belden, Tim Hagans avait globalement disparu des radars hexagonaux depuis un petit bout de temps. Il est pourtant resté actif dans d’autres régions de l’Europe, notamment en Scandinavie et en Allemagne, en particulier auprès du NDR Big Band avec qui il a enregistré plusieurs albums, dont un hommage à Cassavetes. Son passage par Paris, accompagné par un quartet formé avec de solides musiciens danois avec qui il joue depuis plusieurs années, est une bonne occasion de renouer avec ce musicien véloce, au phrasé ample et articulé, qui mérite mieux que la relative discrétion dans laquelle il est tombé dans nos contrées.

Vincent Bessières