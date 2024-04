Le Théâtre du Soleil célèbre ses 60 ans et les 25 ans d’amitié qui le lie au maître coréen Kim Duk-Soo par un flamboyant spectacle de percussions et danses traditionnelles de Corée.

Au Théâtre du Soleil, les histoires de théâtre et les histoires d’amitié s’entrecroisent, se ramifient, traversant les frontières jusqu’à de lointains continents. La rencontre et la découverte de formes radicalement différentes ont toujours irrigué les créations de la troupe. Ici nul besoin d’affirmer et d’afficher l’accueil de l’autre comme nécessité, car c’est depuis les débuts une évidence, une manière de vivre et de créer. En mai 2024, le Théâtre du Soleil choisit de fêter en un geste artistique flamboyant ses 60 ans et les 25 ans d’amitié qui lie la troupe et le maître coréen Kim Duk-Soo. Figure majeure du monde culturel coréen, musicien et pédagogue de renom, c’est lui qui avait préparé les comédiens du Soleil pour les emblématiques Tambours sur la digue et Les Éphémères. Le SamulNori, initié à partir de rythmes anciens traditionnels issus des campagnes et développé avec succès par Kim Duk-Soo, signifie « le jeu à quatre objets ». Soit quatre instruments de percussions au jeu subtilement et savamment équilibré, empli d’une énergie ancestrale. Un spectacle éminemment festif et rassembleur !

Agnès Santi