Élise Noiraud (trilogie seule-en-scène) retraverse sa vie sur scène

Une autofiction théâtrale en trois temps à ne pas manquer. De l’enfance à l’adolescence puis au début de l’âge adulte, Élise Noiraud retraverse sa vie sur scène. Une épopée drôle, touchante, mémorable, où l’intime rejoint l’universel.

Après avoir en 2019 remporté un succès considérable avec Le Champ des possibles, qui réinvente le moment où Élise quitte le toit familial et son village de Poitou-Charentes pour s’inscrire en faculté de lettres à La Sorbonne avant de se lancer dans le théâtre, Élise Noiraud propose cette année l’intégralité de la trilogie : La Banane américaine sur l’enfance et Pour que tu m’aimes encore sur l’adolescence précèdent donc Le Champ des possibles. Quelle performance ! L’épopée théâtrale mémorable qui retraverse différents âges et étapes de la vie brille par la qualité et la vivacité du jeu autant que par celles du verbe, à la fois hilarant et caustique, teinté çà et là de gravité et cruauté, traversé d’un humour qui fait mouche et révèle en un trait acide sa portée satirique. Ce qu’Elise Noiraud, auteure, metteure en scène et interprète réussit parfaitement, et qui relève d’un équilibre difficile, c’est de toucher à des questions universelles de manière très juste, très subtilement contrastée et exacerbée, sans aucune complaisance ou impudeur, mais en total partage avec le public.

Un jeu épatant

Son histoire captive car en questionnant ce que signifie grandir, choisir et sortir de l’enfance, elle interroge aussi l’importance du cadre familial et de tout ce qui façonne l’éducation. Son jeu restitue ce qui s’exprime par le langage mais aussi ce qui est implicite, ressenti, qu’elle parvient à condenser en détails saisissants et essentiels. Thème récurrent et majeur, la relation entre Élise et sa famille, notamment sa mère, se découvre sous toutes ses facettes, se révèle par strates qui s’accumulent et se répondent. Si l’ensemble nécessite une endurance qui force l’admiration, c’est avant tout son jeu épatant et la finesse de son écriture qui impressionnent. L’aventure singulière de la vie, même sans rien d’extraordinaire, résonne ici fortement, au creux du cœur. « La grande Elise », c’est vraiment une grande artiste !

Agnès Santi