Porté à la scène pour la première fois en France, présenté à Paris avec succès au Théâtre Antoine en 2020 et 2021, Fleurs de Soleil de Simon Wiesenthal est un texte fort, essentiel, né de l’expérience vécue de son auteur, qui interroge la question du pardon dans le contexte de la Shoah. Seul en scène, Thierry Lhermitte l’interprète en partage avec le public.

Comment avez-vous été amené à interpréter ce texte ? Comment l’avez-vous abordé ?

Thierry Lhermitte : Je l’ai lu par hasard, parce qu’il m’avait été suggéré par ma tablette Kindle. Il m’a bouleversé et profondément interrogé. J’en ai parlé à mes amis, dont Jean-Marc Dumontet, qui l’a par la suite fait adapter. Et lorsque je lui ai demandé à qui se destinait cette adaptation, il m’a dit : c’est pour toi ! J’ai été surpris. Steve Suissa, qui pensait depuis longtemps à ce texte, l’a mis en scène. Et je me suis donc retrouvé sur le plateau, où en tant que comédien je suis toujours au service du texte et du sens.

Que raconte ce texte ?

T.L. : Ce texte est né d’une expérience singulière et d’une interrogation qui a toute sa vie obsédé Simon Wiesenthal. Pendant sa déportation au cours de l’été 1942, il est appelé au chevet d’un SS mourant, qui lui raconte les horreurs qu’il a commises pendant la Shoah par balles, puis lui demande son pardon. Le récit, paru en 1969, examine cette question humaine essentielle du pardon. Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on pardonner au nom d’autres victimes ? Pardonne-t-on pour soi ? Pour les autres ? Pour Dieu ? Dans quelles circonstances et à quelles conditions ? Le texte pose une multitude d’interrogations. Au fil du récit divers personnages interviennent : Karl le SS mourant, les codétenus de Simon, un prêtre polonais et la mère de Karl, que Simon a rencontrée. « Ai-je eu raison ou tort ? Et vous, qu’auriez-vous fait ? » Simon Wiesenthal, qui lui-même a perdu 89 membres de sa famille pendant la Shoah, a posé la question à diverses autorités morales de l’époque, et son livre restitue aussi leurs lettres, qui chacune constitue une forme de réponse à la question du pardon.

Quelles sont les réponses qui vous ont le plus impressionné ou convaincu ?

T.L. : Les témoignages très nombreux ne sont pas les mêmes selon les éditions et selon les pays. Nous avons eu accès à toutes les réponses en nous adressant au Centre Simon Wiesenthal, et nous avons choisi celles qui nous paraissent intéressantes en soi mais aussi par les divergences de points de vue qu’elles proposent. La confrontation de ces réponses fait réfléchir. On peut peut-être se dire à l’instar de Simone Veil que devant des gens qui ont voulu vous éliminer et vous retirer toute humanité, c’est une ultime liberté de pouvoir pardonner et faire preuve d’humanité. Mais le pardon ne peut advenir que face à un véritable repentir. Pour ma part, je souscris à la réponse de l’écrivain hongrois Petru Dumitriu : « Il me semble que la civilisation est toujours à recommencer ; qu’elle n’est pas un état de grâce, mais bien un travail continuel sur soi-même et les autres, dans la direction indiquée par l’expérience et l’espoir. L’homme est une question de persévérance. »

Propos recueillis par Agnès Santi